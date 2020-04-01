МЧС напомнило вернувшимся из-за границы жителям Ростовской области о соблюдении двухнедельного карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T12:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ростовской области получили сообщения от Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

- Внимание! Срок режима изоляции - 14 дней! Оставайтесь дома!, - отметили в ведомстве.

Смс было адресовано людям, которые недавно вернулись из-за рубежа. Для всех остальных режим самоизоляции действует с 31 марта. Во время самоизоляции из-за коронавируса гражданам запрещается без надобности покидать свои дома. Люди могут покидать пределы жилья в случае похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также при необходимости выбросить мусор или погулять с собакой, но не дальше, чем в ста метрах от дома. При себе необходимо иметь чеки и документы. Все работающие в тот период люди должны получить у своего работодателя специальные пропуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если пожилым родственникам нужно привезти продукты и лекарства в другой город

Выясняем, является ли это нарушением режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU