Коронавирус в Ростове-на-Дону: в регионе могут отсрочить или снизить платы за "коммуналку"

1 Апр 2020 2020-04-01T12:49:17+03:00

В Ростовской области могут отсрочить или снизить платы за "коммуналку". Фото: соц. сети.

Коронавирус в Ростове-на-Дону: региональные власти проработают вопрос о поддержке жителей в период всеобщей самоизоляции

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Коронавирус в Ростове-на-Дону застал в врасплох жителей всего региона. Никто не ожидал такого поворота событий: карантин, режим всеобщей самоизоляции и, в результате, запрет покидать свои дома. Многие, действительно, остаются в квартирах - на работу не ходят. Хоть власти и принимают необходимые меры, у людей стало меньше денег. Никто заранее не готовился к пандемии и деньги не откладывал. А платить по счетам нужно каждый месяц. У многих зреет справедливый вопрос: откуда взять средства на оплату коммунальных услуг?

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже высказался на этот счет. Глава региона распорядился до конца недели проработать вопрос о мерах поддержки донского населения в этот сложный период.

- В максимально короткие сроки на региональном уровне необходимо ввести меры, которые будут действовать 1-3 месяца, - подчеркнул Голубев.

Губернатор предложил рассмотреть возможность снизить или отстрочить плачу за коммунальные платежи, среди которых и капитальный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU