Коронавирус в Ростове-на-Дону: в регионе могут отсрочить или снизить платы за "коммуналку"
Коронавирус в Ростове-на-Дону застал в врасплох жителей всего региона. Никто не ожидал такого поворота событий: карантин, режим всеобщей самоизоляции и, в результате, запрет покидать свои дома. Многие, действительно, остаются в квартирах - на работу не ходят. Хоть власти и принимают необходимые меры, у людей стало меньше денег. Никто заранее не готовился к пандемии и деньги не откладывал. А платить по счетам нужно каждый месяц. У многих зреет справедливый вопрос: откуда взять средства на оплату коммунальных услуг?
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже высказался на этот счет. Глава региона распорядился до конца недели проработать вопрос о мерах поддержки донского населения в этот сложный период.
- В максимально короткие сроки на региональном уровне необходимо ввести меры, которые будут действовать 1-3 месяца, - подчеркнул Голубев.
Губернатор предложил рассмотреть возможность снизить или отстрочить плачу за коммунальные платежи, среди которых и капитальный ремонт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: установили новую величину пособия по безработице (подробнее)
В Ростовской области 11 человек заплатят штрафы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU