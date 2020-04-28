2020-04-28T15:32:56+03:00
Общество

Истребители в небе: над Ростовом провели репетицию воздушной части парада Победы

Военное показали мастер-класс, пролетев над городом на удивительно низкой высоте
Дадаян Давид
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В небе можно было увидеть 18 истребителей и один большой самолет. Фото: соц. сетиВ небе можно было увидеть 18 истребителей и один большой самолет. Фото: соц. сети
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28 апреля ростовчане стали свидетелями, как десятки военных истребителей пролетели над городов на удивительно низкой высоте. Не заметить такое было трудно, ведь громкий, затяжной гул от двигателей разносился по всей округе. Как выяснилось, это была репетиция воздушной части парада Победы.

Как ранее сообщили в пресс-службе южного военного округа, в параде будут участвовать 45 самолетов и вертолетов, среди которых истребители Су-30 и штурмовики Су-25.

Сегодня, 28 апреля, жители донской столицы стали свидетелями того, что будет показано 9 мая. 18 истребителей и один большой самолет пролетели над городом. Пилоты показали высший уровень мастерства и выстроились в виде числа 75 в честь юбилейной даты. При этом интервал между военной техникой был минимальным - 5 - 7 метров.

Отметим, что сам парад Победы в Ростове-на-Дону перенесли из-за угрозы коронавируса и всеобщего режима самоизоляции. Однако горожане все таки смогут увидеть его воздушную часть. Также в онлайн режиме пройдет акция "Бессмертный полк".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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