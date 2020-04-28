Истребители в небе: над Ростовом провели репетицию воздушной части парада Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T15:32:56+03:00

В небе можно было увидеть 18 истребителей и один большой самолет. Фото: соц. сети

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28 апреля ростовчане стали свидетелями, как десятки военных истребителей пролетели над городов на удивительно низкой высоте. Не заметить такое было трудно, ведь громкий, затяжной гул от двигателей разносился по всей округе. Как выяснилось, это была репетиция воздушной части парада Победы.

Как ранее сообщили в пресс-службе южного военного округа, в параде будут участвовать 45 самолетов и вертолетов, среди которых истребители Су-30 и штурмовики Су-25.

Сегодня, 28 апреля, жители донской столицы стали свидетелями того, что будет показано 9 мая. 18 истребителей и один большой самолет пролетели над городом. Пилоты показали высший уровень мастерства и выстроились в виде числа 75 в честь юбилейной даты. При этом интервал между военной техникой был минимальным - 5 - 7 метров.

Отметим, что сам парад Победы в Ростове-на-Дону перенесли из-за угрозы коронавируса и всеобщего режима самоизоляции. Однако горожане все таки смогут увидеть его воздушную часть. Также в онлайн режиме пройдет акция "Бессмертный полк".

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ИСТОЧНИК KP.RU