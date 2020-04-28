В Ростовской области выявили еще 64 случая заражения COVID-19

28 апреля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 64 случая заболевания коронавирусом. Всего в донском регионе у 778 человек подтвердился COVID-19. По данным федерального Роспотребнадзора, 89 пациентов выздоровели.

Абсолютное большинство заболевших - ростовчане. На стационарном лечение находятся 145 человек. Все переносят болезнь индивидуально. Кто-то практически бессимптомно, а у других пошли осложнения. Пять пациентов - в тяжелом состоянии, а скончались - двое.

За весь период пандемии специалисты протестировали на наличие вируса в крови 27460 человек.

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