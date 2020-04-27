Поздно обратился за помощью: стали известны подробности смерти ростовчанина от коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T11:58:44+03:00

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27 апреля стало известно, что в на территории донского региона еще один человек скончался от коронавируса. Только за минувшие сутки специалисты выявили еще 65 случаев заражения. 42 человека выздоровело, однако уже двое умерли.

В донском правительстве уточнили, что погибший пациент - житель Ростова-на-Дону. Ему было 50 лет. Известно, что он проходил лечение в Центральной городской больнице на улице Семашко. Когда он поступил в медучреждение, врачи обнаружили у него хронические заболевания. Кроме этого, он слишком поздно обратился за помощью, что сыграло не в его пользу. Врачи делали все возможное, чтобы спасти мужчину, но ничего не помогло.

Таким образом, на территории донского региона уже двое скончались в результате заражения коронавирусом. Первый умерший - профессор медицины, врач из Китая. Выяснилось, что он приехал в донской столицу, чтобы не подхватить вирус на родине, однако, обстоятельства сложились иначе.

Пациент умер еще 17 апреля, но причину смерти узнали только 24 апреля. В донской столице у погибшего от коронавируса врача были многочисленные друзья. В работе мужчина использовал знания, полученные в Китае, а также в России

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ИСТОЧНИК KP.RU