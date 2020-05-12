Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
В социальных сетях ростовчане во всю обсуждают мужчину, который решил организовать себе курортный отдых, не тратя времени на долгие путешествия. Он забрался на крышу дома и развалился на лежаке, загорая на весеннем солнце. Пост появился в одном из популярных городских пабликов 12 мая.
- Самоизоляция, - подписал администратор необычную фотографию.
Действительно, не каждый день увидишь голого мужчину в одних трусах на крыше многоквартирного дома. Расположившись на лежаке, он наслаждается долгожданным теплом, которое из-за самоизоляции люди не могут прочувствовать сполна. Видимо, мужчина решил, что сейчас самое лучшее время, чтобы начать загорать. Солнце еще не такое "агрессивное", как летом, и о здоровье кожи пока можно не переживать.
Кто-то увидел и сфотографировал горожанина, пока он отдыхал на лежаке. Видно, что рядом с ним лежит плед. Может быть, это на случай, если станет холодно? Вопросом много, а ответов недостаточно. Ясно одно: мужчина умеет приспособиться к условиям жизни, которые не всегда бывают благосклонны.
- Красиво жить не запретишь, - признался один из подписчиков паблика.
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ИСТОЧНИК KP.RU