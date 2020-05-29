Большинство новых заболевших "ковидом" - это ростовчане среднего возраста

29 Май 2020 2020-05-29T11:52:50+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 мая 2020 года. Фото: архив "КП"

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29 мая стало известно, что на Дону большинство новых заболевших коронавирусом - это люди среднего возраста из южной столицы. По данным регионального правительства, в Ростове за минувшие 24 часа выявлено 40 инфицированных.

На втором месте - Белокалитвинский район - 11 случаев. В Донецке - 10, в Шахтах - 8, в Сальском районе - 8, в Новошахтинске - 7 и т.д

Статистика говорит, что среди новых заболевших - 44,7% - это люди в возрасте от 46 до 65 лет. 31,2% - молодые пациенты от 18 до 45 лет. Следом идут дети - 13,5%. Затем люди старшего поколения - 9,9%, а меньше всего заболевших среди граждан преклонного возраста - 0,7%.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 4968 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено более 119,4 тысячи исследований.

Напомним, что за последние сутки на Дону выявлено еще 141 случай заражения "ковидом". Всего заболевших уже 4428 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU