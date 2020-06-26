ФК "Ростов" оштрафовали после разгромного матча в Сочи

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:46:33+03:00

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ФК "Ростов" и "Сочи" после исторического матча 19 июня были оштрафованы. Все дело в нарушение санитарных требований некоторыми футболистами. К такому решению пришли после заседания контрольно-дисциплинарного комитета в РФС.

По официальной информации, клубы "Ростова" и "Сочи" нарушили регламент возобновления чемпионата России. Как выяснилось, футболисты не соблюдали необходимую дистанцию, когда общались с болельщиками. Две команды получили штрафы по 25 тысяч рублей.

– Контрольно-дисциплинарный комитет применил штрафы к клубам, допустившим грубые нарушения социальной дистанции зрителями на стадионе, а также к некоторым игрокам, взаимодействовавшим с болельщиками и представителями СМИ во время и после матча, – прокомментировал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Между тем штрафы получили и другие российские клубы. 30 тысяч рублей придется заплатить "Крыльям Советов" и 20 тысяч - "Ахмату". Кроме того, за нарушение санитарных требований наказали игроков "Локомотива" и "Зенита"

Напомним, матч "Ростов" - "Сочи" прошел 19 июня на олимпийском стадионе "Фишт". Встреча вошла в историю, ведь "желто-синие" гости играли подростковым составом. 17-летние ростовчане, вышедшие на поле вместе игроков основного состава, проиграли хозяевам 10:1.

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ИСТОЧНИК KP.RU