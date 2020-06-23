Депутат донского парламента призвал переиграть матч молодежки "Ростова" с "Сочи"

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев призвал переиграть матч 23-го тура РПЛ "Ростов" - "Сочи". По его словам, 19 июня произошла вопиющая и позорная ситуация. Он считает, что руководство РПЛ побоялись спорить с владельцем кубанского клуба, из-за чего матч не перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Небольшое предисловие: 19 июня на стадион "Фишт" в Сочи против профессиональных футболистов в составе донской команды вышли 17-летние мальчишки. Это произошло из-за того, что у шестерых игроков основного состава "желто-синих" выявили коронавирус. Подростки в неравной схватке бились до последнего, но проиграли с разгромным счетом - 11:1. Это вызвало волну возмущения по всей стране. Многие обвинили сочинцев в неспортивном поведении.

Сегодня депутат донского парламента Федяев тоже высказался по этому поводу. Он считает, что матч необходимо переиграть, но только основными составами. По его словам, больше всего вопросов возникает не к руководством "Сочи", а к РПЛ, представители которой не захотели урегулировать ситуацию.

- Ситуация просто вопиющая и позорная. Здесь не столько вопросы к руководству ФК «Сочи», которые не слышали про спортивный принцип, которые своим цинизмом поразили всю футбольную общественность, а к руководству РПЛ, которые побоялись спорить с владельцем ФК «Сочи» олигархом Ротенбергом и просто засунули голову в песок, в очередной раз опозорив Российский футбол на весь мир! И это всё на совести Президента РПЛ Прядкина – он должен быть с позором отправлен в отставку, а матч переигран основными составами!» - прокомментировал итоги матча Федяев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это был не матч, а издевательство»: Владимир Жириновский призвал отменить результаты игры молодежки «Ростова» с «Сочи»

По мнению политика, донская команда проиграла только потому, что не смогла отправить на встречу основной состав (подробнее)

10 тысяч подписчиков за одну ночь: 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов стал звездой

В социальных сетях героя поздравили именитые футболисты, наставники других команд и тысячи болельщиков (подробнее)