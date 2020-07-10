В Новочеркасске насмерть сбили женщину

10 Июль 2020 2020-07-10T10:51:12+03:00

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Накануне в Новочеркасске случилось ДТП, в результате которого под колесами авто погибла женщина. Происшествие случилось вечером на улице Гагарина.

Как удалось выяснить, 39-летний мужчина за рулем "Лады Нивы" двигался по дороге. В какой-то момент, в районе дома № 137 на проезжую часть вышла пожилая женщина и начала переходить дорогу в неположенном месте. Водитель не смог вовремя увидеть человека. Он ударил по тормозам, но было уже поздно.

Произошло столкновение. Женщина ударилась о машину, а после упала на асфальт. В региональном ГИБДД сообщили, что от полученных травм гражданка скончалась на месте.

- На данный момент устанавливается личность погибшей, - отметили в дорожном ведомстве.

Напомним, что накануне произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбили 10-летнего мальчика. Он буквально пробил своей головой лобовое стекло автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU