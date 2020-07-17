Появились видео потопа в Ростове из-за проливного дождя: подборка роликов от жителей

Последствия стихии в Ростове. Фото: соц. сети.

В Ростове-на-Дону с самого утра, 17 июля, идет сильнейший дождь. Осадки не прекращаются ни на минуту, а напор стихии только увеличивается. Это вызвало коллапс транспортной системы в некоторых районах города. Ливневая канализация не справилась с таким объемом воды, машины ушли "на дно".

Некоторые водители не хотят рисковать и остаются на месте. Автомобили по-меньше пострадали больше остальных, ведь миниатюрные машины не поддаются управлению, и как парусные яхты идут по "морю" без навигации.

На улице Малиновского, что в Западном районе, произошло настоящее наводнение. Вода переливается через ограждение в середине проезжей части. Водители не рискуют двигаться дальше и остановились, чтобы переждать стихию. Однако пока положительных изменений не наблюдается - вода только пребывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Стихийное бедствие!": в Ростове-на-Дону из-за дождя утонули десятки автомобилей

Жители пытаются спасти свои автомобили, заезжая в подъезды и на тротуары [видео]

Потоп в Ростове-на-Дону, 17 июля 2020: онлайн-трансляция апокалипсиса

Потоп в Ростове-на-Дону, 17 июля 2020: донская столица превратилась в Венецию