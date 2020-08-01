Появились кадры бушующей стихии в Ростове

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Ростове-на-Дону снова прошел дождь. На утро 1 августа он все еще не закончился, но многие ростовчане успели сделать красивые кадры бушующей стихии. Вчера вечером жители донской столице видели, как удары молний яркими вспышками освещали многие километры. Отдельное внимание стоит уделить густым облакам, накрывшим город.

Вчера вечером стихия все набирала обороты. Сначала пошел небольшой дождь, но затем он превратился в настоящий ливень. Через пару часов такого "душа" весь город был в воде. По центру нельзя было пройти не намочив ноги. Те, кто хотел провести вечер пятницы на свежем воздухе, оказался в ловушке случайных убежищ, которые смог найти, чтобы переждать стихию.

Тучи над Ростовом. Фото: соц. сети

Молния.

Однако, непогода не стала неожиданность для донских синоптиков. Ученые предсказывали обильное выпадении осадков заранее. Кроме того, дождь продолжиться и весь первый день августа. Только ближе к вечеру тучи рассеются и покажется долгожданное солнце.

Напомним, что еще 17 июля в Ростове-на-Дону прошел такой ливень, что затопил многие улицы и дороги. Сотни машин оказались на дне. Жители спасали свое имущество, передвигаясь на лодках. Некоторым понадобилась помощь спасателей.

Власти региона и южной столицы попытались разобраться в чем причина особенно сильных потопов на Западной районе города. В результате они пришли к выводу, что некоторые застройщики спроектировали ливневую канализацию с ошибками, из-за чего сейчас она не справляется с потоками воды.

ИСТОЧНИК KP.RU