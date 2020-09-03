Донской глава сообщил о выплате миллиона рублей семье погибшей в лесном пожаре

Встреча Василия Голубева и Валентины Матвиенко прошла в Таганроге. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время встречи с председателем Совета Федераций сообщил, что семье погибшей в крупном пожаре выплатят один миллион рублей.

Сегодня Валентина Матвиенко прилетела в Таганрог, где вместе с главой донского региона побывала на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева. Именно там производят самолеты, которыми прямо сейчас пользуются спасатели при тушении масштабного лесного пожара, охватившего более 500 гектар земли.

Василий Голубев доложил председателю Совфеда о силах и средствах, задействованных в тушении пожара. Он подчеркнул, что пламя появилось почти одновременно в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.

- Я вчера с 10 часов вечера провел там штаб, побывал на месте, пообщался с людьми. Сегодня в целом на всех площадках сосредоточено 150 единиц техники, 550 человек личного состава. У нас, к сожалению, есть одна погибшая в Красносулинском районе, это женщина 1935-го года рождения, - сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что финансовую помощь получат все пострадавшие.

- Обязательно, за утрату имущества, материальную помощь единовременную выдадим и, конечно, семье погибшей мы выплатим 1 миллион рублей, - добавил Василий Голубев.

Напомним, вторые сутки в Ростовской области бушует масштабный пожар в нескольких районах. Сгорело несколько домов, людей эвакуировали в пункты временного размещения.

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