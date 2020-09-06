"Что пошла за мода у водителей": Ростовчанин пожаловался на открытые двери в автобусе

В Ростове горожанин пожаловался на открытую дверь автобуса во время движения Фото: "КП" Архив

В донской столице местный житель пожаловался на открытую дверь в автобусе.

Горожанин рассказал, что недавно он ехал в общественном транспорте и заметил, что из раза в раз водитель не трудился закрывать двери во время движения, чем подвергал опасности жизнь и здоровье пассажиров. О вопиющем поступке шофера автобуса дончанин рассказал в одном из городских пабликов в соцсети.

- Что пошла за мода у водителей автобусов не закрывать двери во время движения? - написал автор поста и в доказательство своих слов приложил снятый из салона общественного транспорта видеоролик.

Пользователи в комментариях написали, что решать такие вопросы в соцсетях бессмысленно и предложили обратиться с проблемой в департамент транспорта.

- А почему нельзя просто сказать водителю, чтобы закрыл двери? Обязательно нужно видео скидывать, - написал один из комментаторов.

К слову, в таких случаях действительно стоит обращаться напрямую к чиновникам, тогда шансов на то, что вопрос будет решен, гораздо больше.

АЛЛО!

Телефон горячей линии: 8 (863) 253-16-22, 251-95-01.

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