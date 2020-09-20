ФК "Ростов" оштрафовали за ругань болельщиков

Клуб заплатит несколько десятков тысяч рублей. Фото: ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" оштрафовали на несколько десятков тысяч рублей за непристойное поведение болельщиков. Фанаты выкрикивали оскорбления с трибун во время домашнего матча против "Локомотива", который прошел 14 сентября. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза.

Дисциплинарный комитет принял решение взыскать с руководства клуба 10 тысяч рублей за скандирование зрителями матча оскорбительных выражений. Кроме того, штраф в 20 тысяч рублей полагается и за несоблюдение некоторыми болельщиками санитарных норм. Многие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Наказание досталось и "Локомотиву". Причины все те же, но размер штрафов на 10 тысяч рублей больше.

Напомним, игра между "Ростовом" и "Локомотивом" состоялась в донской столице 14 сентября. Встреча закончилась со счетом 0:0. После игры появилась информация, что фанаты "Ростова" устроили драку в одном из баров города. В результате пострадал один человек, еще несколько были задержаны.

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