Донские власти запретили местным жителям проводить митинги

Также нельзя проводить ярмарки в городах. Фото: архив "КП"

Власти Ростовской области в период обострения ситуации по коронавирусу ужесточили ограничения. Ранее мы уже писали о мерах, введенных на территории региона. Наряду с запретом на работу ресторанов, кафе в темное время суток и курением кальяна, жителям области не разрешено проводить публичные мероприятия.

Врачи неоднократно говорили об опасности, которую представляет большое скопление людей в период пандемии. Когда несколько десятков или сотен человек собираются вместе, вирус от одного к другому передаются с огромной скоростью. Это может спровоцировать ухудшении и без того напряженной ситуации по инфекции.

На сайте правительства Ростовской области опубликовали 272-ое постановление с обновленной редакцией. Власти уточнили, как следует выполнять действующие правила. Теперь людям нельзя организовывать и проводить митинги, демонстрации и шествия. Под запрет не попадет только пикетирование, потому что оно подразумевает присутствие одного человека.

Напомним, изначально власти региона обязали руководителей предприятий и компаний перевести до 30 процентов своих сотрудников на удаленный режим работы. Уже на этой недели были введены исключения. Так, люди, старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, продолжат трудится на рабочих местах, если не могут выполнять обязанности из дома.

Есть пояснения и по работе непродовольственных ярмарок. Они временно закроются в городах, но продолжат работу в сельской местности.

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