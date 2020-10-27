Отсутствие антибиотиков в аптеках Ростова-на-Дону прокомментировали в Росздравнадзоре

Специалисты лично обошли аптеки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 27 октября, на просторах интернета жители Ростовской области пожаловались на отсутствие антибиотиков в аптеках. Дефицит лекарств вызвал бурное негодование, ведь в период пандемии коронавируса люди боятся остаться без медицинских препаратов.

На это отреагировали специалисты Росздравнадзора по области. В ведомстве сообщили, что сотрудники после критических публикаций от местных жителей обошли аптеки, где люди сообщали об отсутствии антибиотиков. В результате, опасения жителей не нашли подтверждения у специалистов. На полках были все необходимые для лечения препараты.

В Росздравнадзое напомнили, что антибиотики отпускаются только по рецепту. Чтобы избежать ажиотажного спроса на определенный вид лекарства, врачи должны назначать препараты не по названиям, а по наличию действующего вещества.

Там же добавили, что, например, у одного из популярных антибиотиков на данный момент насчитывается 68 торговых наименований. Кроме того, необходимо учитывать и наличие различных форм выпуска антибактериальных препаратов: таблетки, растворы, суспензии.

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