Коронавирус в Ростовской области, новости на 27 октября: скончались еще 16 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 27 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 27 октября в Ростовской области зафиксировали еще 311 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели почти 30 тысяч человек. По данным донского правительства, за последние сутки выздоровели 196 пациентов, а всего - более 23 тысяч.

Больше всего новых случаев выявили в Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Гукове. Почти половина среди новых заболевших - это люди от 46 до 65 лет. На данный момент лечение с стационарах получают 2 197 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 170 жителей Дона.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще 16 дончан. Среди них девять женщин в возрасте от 60 до 86 лет и семь мужчин - от 58 до 82 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания. Таким образом, за все время пандемии жертвами инфекции стали 772 человека.

Под медицинским наблюдением пребывают более 16 тысяч донских жителей. Всего врачи обследовали уже свыше 104 тысяч.

Напомним, сегодня на фоне скандала вокруг гибели нескольких человек в ковидном госпитале Ростова покинула пост министра здравоохранения области Татьяна Быковская. Кроме того, оставила должность и начальник управления здравоохранения администрации Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

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