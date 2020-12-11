В Ростовской области водитель погиб под колесами собственной машины

Полиция выясняет детали аварии Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области, в Каменском районе на федеральной трассе М-4 произошла авария, которой запросто можно было бы избежать, если бы не забывчивость водителя.

41-летний мужчина грузовика решил заправить машину. На АЗС он припарковал большегруз около колонки, а сам вышел из салона, но при этом, по предварительным данным, забыл поставить авто на ручник.

В результате машина покатилась прямо на водителя и задавила его.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице за ночь в одном месте сгорели сразу несколько автомобилей. Инцидент произошел на улице Зорге, в районе дома № 33/2 в ночь на пятницу, 11 декабря. Местный житель в ужасе бегал по улице рядом с пылающими машинами и кричал, что начался пожар. Затем прогремели несколько оглушительных взрывов, а затем в течение нескольких минут все стихло.

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В воскресенье днем, 25 октября, в донской столице, на улице Волкова, случилась авария с участием иномарки. Как рассказал очевидец корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», водитель не справился с управлением, его машину понесло на обочину. В результате авто опрокинулось на бок. При этом иномарка снесла ограждение и слегка «поцарапала» припаркованные авто.

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