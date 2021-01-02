В Ростовской области правительство выделит дополнительные средства для охранных мероприятий на лесных территориях.Финансирование будет проходить из резервного фонда области. Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили в пресс-службе областного правительства. Общий объем средств – 15,9 миллиона рублей.Ожидается, что деньги направят некольким пожарным станциям, специалисты которых отслеживают ситуцию на территории лесного фонда. В том числе, дополнительное финансирование будет направлено станциям в Каменском и Ремонтненском районах.В минувшем году в Ростовской области произошли несколько крупных лесных пожаров. В том числе, в сентябре в Белокалитвинском районе пожарные боролись с возгоранием на площади около 500 га.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.