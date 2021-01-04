Глава донского региона Василий Голубев подписал документ о выделении денежных средств Таганрогу на решение коммунальных вопросов. Об этом сообщает региональное правительство.Сейчас в Таганроге есть проблемы с системами водоснабжения и водоотведения. На их устранение власти выделят 152 миллиона рублей.- Деньги предоставят, если из бюджета города выделят около 53 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.Стоит отметить, что в Таганроге регулярно происходят перебои с подачей горячей и холодной воды из-за коммунальных аварий, причиной которых является высокий износ труб. Так, два года назад жители южного города были вынуждены топить снег в кастрюлях на газовых плитах, чтобы получить воду для личных нужд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области из резервного фонда выделили 2,5 млн рублей на технику для учебных заведенийОборудование поможет ребятам в обучении (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.