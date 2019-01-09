Жители Таганрога, оставшись без воды, топят снег в кастрюлях

В социальных сетях появилось множество фотографий и видео от возмущенных жителей Таганрога. Люди пишут, что двое суток - 7 и 8 января - просидели без воды и были вынуждены топить снег, чтобы ее получить.

- Приехала ночью из снежного Домбая в снежный Таганрог. На улице Лазо нет воды! Топлю снег в кастрюле, чтобы искупаться после сложной дороги, - пожаловалась горожанка Елена Кравченко, выложив фото снега в кастрюлях.

"На Лазо нет воды! Топлю снег в кастрюле, чтоб искупаться после сложной дороги". Фото пользовательницы ВК Елены Кравченко.

- Ветер с моря дул, нагонял беду! Топим снег. Недорого! Кристально чистая, божественная вода, прямо с небес. Воды нет, но вы держитесь! - написала москвичка Виктория Василевская, приехавшая в Таганрог на каникулы и выложившая видео процесса.

"Топим снег. Недорого!" Стоп-кадр из видео Виктории Василевской ВК.

- Двое суток без воды. В автоматах по продаже очищенной воды она закончилась. Уже растапливаем снег! Лайф-хак в тему. Из 105 литров плотно утрамбованного снега (7 ведер по 15 литров) выходит приблизительно такой, как на фото, объем воды, - написала таганроженка Татьяна Короленко в городском паблике.

"Лайф-хак в тему. Из 105 литров плотно утрамбованного снега (7 ведер по 15 литров) выходит приблизительно такой, как на фото, объем воды". Фото Татьяны Короленко из группы ВК "Мой Таганрог".

- Я уже на "ютубе" видео пересматриваю на тему, как помыть голову без воды, - ужаснулась пользовательница Елена Фурсова. - Пойду за снегом, спасибо за идею!

Уточним, что чрезвычайная ситуация началась утром 7 января. В этот день местный Водоканал сообщил, что в реках Дон и Миус произошли интенсивное образование донного льда и отгон воды, повлиявшие на уровень водозабора. В результате холодное водоснабжение в городе осуществлялось с пониженным давлением, однако, судя по жалобам людей, до многих вода вообще не дошла. Коммунальщики обещали, что ситуация нормализуется с улучшением погоды и уже вечером 8 января сообщили, что с донным льдом удалось справиться, водопровод начала наполняться. В следующие пару часов горожане стали отписываться, что вода в их кранах все-таки появились, однако сетовать на "каменный век" не перестали.

- Сегодня (9 января, - прим. авт.) вода подается в полном объеме. Перебоев, связанных с погодой, нет, - сообщили "КП" в диспетчерской службе местного водоканала.

В Таганроге добывают воду из снега 8.1.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Добавим, что подобное ЧП в городе происходит не в первый раз. Более того, в последние годы оно стало характерным для зимнего Таганрога. Сначала сильный ветер уменьшает глубину водоемов вблизи мест забора воды, а затем мороз пробирает их до дна, из-за чего образуется, так называемая, шуга (донный лед), которая забивает приемники водозаборов. Сети в городе устроены так, что при ухудшении погоды подобный сценарий повторяется каждый раз, а возможности взять воду из других источников пока что нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Таганрогом вытащили из снежных заносов больше 20 автомобилей

Накануне, 7 января, сильная метель стала причиной сразу нескольких происшествий на дорогах. На трассе «Дон» из-за аварий (в одной погибла 39-летняя женщина) образовалась десятикилометровая пробка. Не менее сложная ситуация возникла под Таганрогом, где в снежный плен попало свыше двух десятков машин. (подробности)