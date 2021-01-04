Донскую столицу этим вечером накроет густой туман, который появится из-за изменения температуры воздуха. Похолодание приведет к тому, что дороги могут покрыться льдом, превратив их в опасный каток.Ростовским автомобилистам лучше всего на время отказаться от поездок по городу. В условиях плохой видимости и гололеда может резко увеличиться количество аварий, которых и без того много.Если избежать поездок не удастся, то водителям необходимо строго соблюдать ПДД. Автомобили разрешено оставлять только на специальных парковках.Забывать о безопасности не стоит и пешеходам. Для предотвращения падений людям советуют наклеить пластырь на ботинки, а пенсионерам обзавестись тростью с резиновой набойкой.- В Ростове-на-Дону туман и гололедица ожидается 4 и 5 января, - уточнили в городском ГО и ЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДончанин чудом остался жив после того, как провалился под лед на рекеТонущего мужчину случайно заметили спасатели (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.