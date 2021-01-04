В Ростовской области в первые дни нового года произошло множество аварий, в которых 10 человек погибли. Травмы различной степени тяжести получили 26 человек, в том числе пятеро детей.Специалисты считают, что это связано с тем, что люди в расслабленном состоянии на полупустых дорогах зачастую пренебрегают правилами ПДД, что приводит к автокатастрофам.- Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии опьянения, выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными и дорожными условиями, - отметили в региональном УГИБДД по Ростовской области.Во время новогодних каникул на дорогах донского региона регулярно проходят проверки водителей на алкоголь.В ведомстве уточнили, что всего за четыре дня 2021 года к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения экспертизы к ответственности привлекли 147 водителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.