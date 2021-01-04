С 1 по 4 января донские инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности больше сотни водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.Во время новогодних каникул на дорогах донского региона ежедневно проходят массовые проверки водителей на употребление алкоголя.- С начала года к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования привлечены 147 водителей, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.Пьяные водители не могут справиться с управлением автомобилем, выезжают на \\"встречку\\" или просто не в состоянии объективно оценить расстояние на дороге и выбрать скоростной режим.Сейчас из-за резкого снижения автомобилей на дорогах региона водители часто находятся в расслабленном состоянии, что приводит к авариям на дорогах.Напомним, этой ночью из-за пьяного водителя погибли мужчина и женщина, их малолетняя дочь осталась сиротой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовикаПострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.