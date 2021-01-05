В Ростовской области число вылечившихся от коронавируса приближается к 44 тысячам. Данные публикует правительство донского региона.За последние сутки выздоровели 170 пациентов. Таким образом, с начала пандемии вылечились от ковида 43 811 человек.Увеличилось и число жертв опасной инфекции. По данным на 5 января, подтвердилась смерть 21 зараженного. Среди них — семь женщин и 14 мужчин. За все время число летальных исходов в области достигло 2 147.Лечение в стационарах проходят более двух тысяч заболевших. Состояние 253 человек оценивается как тяжелое. Их состояние поддерживается с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.Напомним, коронавирусом в Ростовской области заразились еще 387 человек. Новые случаи заболевания выявили в 40 городах и районах донского региона. Общее число инфицированных составляет 53 603 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 40 городах и районах Ростовской областиЛидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону. (Подробности)