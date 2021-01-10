10 дней по всей Ростовской области искали 31-летнюю женщину, проживавшую в поселке Зимовники. Про Оксану Левченко было известно немногое, однако волонтеры несмотря на праздничные дни приступили к поискам. Об этом сообщили в добровольческом отряде «Лиза Алерт - Юг».Искали везде, где было возможно. На помощь пришли неравнодушные жители Волгодонска и соседних населенных пунктов. Сегодня, 10 января удалось обнаружить ее тело.В комментариях под этой новостью в социальных сетях подписчики стали писать, что на теле обнаружили следы насильственной смерти. Пока эта версия официально не подтверждена, в деле будут разбираться правоохранители.Между тем, неспокойно и в столице донского региона. Накануне в Ростове-на-Дону мужчина, вооружившись ножом, устроил чуть ли не средневековую бойню прямо в супермаркете. В результате медицинская помощь потребовалась не только его противникам, но и ему самому.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!