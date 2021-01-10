Прямо сейчас по всей Ростовской области сотни жителей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как самостоятельно дышать пациенты не могут.По информации регионального правительства, в тяжелом состоянии на сегодняшний день пребывают 239 человек. У большинства из них диагностировали хронические заболевания, что отягощает ход болезни.Между тем, большинство новых случаев заражения в течение суток выявили в Ростове-на-Дону - 157. За ним идет Батайск с 13 заболевшими, затем Новошахтинск - 9 пациентов. Сложная ситуация и в Таганроге, где только за минувшие 24 часа зафиксировали также 9 человек с инфекцией.Пандемия коронавируса не щадит и врачей: сегодня стало известно о смерти известного в Ростовской области хирурга Валерия Крата. Врачи диагностировали у него инфекцию. Последний вздох доктор сделал в реанимации ковидного госпиталя.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!