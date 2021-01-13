Донские медики продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки оказалось в Ростове и Батайске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.В лабораториях Ростовской области коронавирус нашли у жителей 38 городов и районов. По результатам исследований, оказалось, что больше всего людей с COVID-19 - в Ростове-на-Дону, 142 зараженных. На втором месте оказался соседний Батайск, где ковид выявили у 15 человек. В Новочеркасске опасный вирус нашли у 12 горожан, а в Миллеровском районе медики выявили 11 новых заболевших.В лабораториях Дона по десять случаев коронавируса выявили в Каменске-Шахтинском, Гукове, Новошахтинске, Ремонтненском и Усть-Донецком районах, по девять - в Волгодонске, Красносулинском, Белокалитвинском, Семикаракорском и Песчанокопском районах. Восемь инфицированных обнаружили в Аксайском, Азовском, Советском, Чертковском и Верхнедонском районах.Врачи подтвердили наличие в организме опасного вируса также у людей, проживающих в Таганроге, Шахтах, в Морозовском, Целинском, Кашарском, Боковском, Цимлянском, Веселовском, Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Сальском, Неклиновском, Шолоховском, Каменском и Тарасовском районах Ростовской области.Меньше всего зараженных оказалось в Зимовниковском районе. Медики выявили там всего один новый случай.В донском регионе общее число заболевших COVID-19 достигло 56738 человек, в том числе за последние сутки тесты оказались положительными у 89 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогут сыграть с «Вайперс» из-за коронавируса у администраторовМатч перенесли на несколько недель (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!