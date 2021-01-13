Встречу донского клуба с соперницами из норвежского «Вайперс» перенесли из-за позитивных тестов на коронавирус. Инфекцию нашли у нескольких человек в делегации клуба «Ростов-Дон» во время обязательного тестирования.Игра очередного этапа гандбольной Лиги чемпионов должна была состояться 13 января в Норвегии. Туда гандболистки приехали из Франции, где играли с местной командой. Теперь клуб вернется в Ростов-на-Дону.- Новую дату проведения матча определят позже, - отметили в пресс-службе клуба «Ростов-Дон».Стоит отметить, что 2021 год начался с досадного поражения донских гандболисток в Лиге чемпионов. Матч с французским клубом «Мец» завершился минимальной победой соперниц - 27:26. После этой игры у ростовской гандболистки украли багаж с формой. Сумку спортсменки вытащили прямо из автобуса. Девушке вместо подготовки к следующей игре пришлось подавать заявление о краже в полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСупруга главного тренера \\"Ростова\\" Карпина снова восхитилась южной столицейДарье очень нравится местная погода (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!