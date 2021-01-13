Сотрудники ДПС помогли водителю грузовой «Газели», который в условиях плохой видимости на заснеженной трассе не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с ограждением на трассе в Донецке (Ростовская область).Во время аварии водитель не пострадал, но выехать самостоятельно он не смог.- Сотрудники ГИБДД лейтенанты полиции Сергей Юшкевич и Антон Белянский отбуксировали машину на дорогу, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД по Ростовской области.Попавший в беду на дороге водитель от всей души поблагодарил полицейских за помощь и продолжил движение по маршруту.Из-за резкого изменения погоды на дорогах донского региона ожидаются гололед и плохая видимость. Водителям и пешеходам инспекторы советуют быть особенно внимательными во время непогоды при передвижении. Автомобилистам стоит отказаться от поездок на дальние расстояния.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГололед и ветер: в Ростовской области объявили штормовое предупреждениеРассказываем, когда и где ждать непогоду (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!