В частном доме в Таганроге, расположенном по адресу 5-й переулок, произошел пожар. Огонь вспыхнул среди ночи - в 03:50.Очевидцы, почувствовав едкий запах гари, вызвали бригаду пожарных. Прибывшие на место спасатели увидели, что пламя распространилось на 10 квадратных метров.- В 04:06 пожар удалось ликвидировать. Во время пожара пострадал 73-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Пенсионер успел надышаться угарным газом и получить многочисленные ожоги. Мужчину с травмами доставили в городскую больницу, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.Пожар в частном доме в Таганроге тушили два пожарных расчета.Напомним, недавно в том же городе огонь вспыхнул в мнгоквартирном доме на площади 200 квадратных метров. На месте нашли обгоревшее тело пенсионера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове власти проверили ларьки с шаурмой после взрыва с погибшим в ЛевенцовкеНекоторые торговые точки после этого закрылись (подробности).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!