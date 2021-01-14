В Волгодонске задержали подозреваемого в краже крупной суммы из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.В полиции пострадавший собственник рассказал, что кто-то проник в его дом через окно. После этого хозяева обнаружили пропажу 250 тысяч рублей, нескольких ювелирных украшений и прочих ценностей.Сотрудники правоохранительных органов вышли на 26-летнего жителя Мартыновского района. Полицейские собрали улики, которые указывают на причастность мужчины к совершению преступления.- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». Он заключен под стражу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Похожее преступление недавно раскрыли в Ростове-на-Дону. Полицейские задержали 32-летнего батайчанина, у которого имелось самодельное приспособление для открывания пластиковых окон.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВора-рецидивиста поймали в Ростовской областиВ отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.