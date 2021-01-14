В донской столице 45-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь по проспекту 40 лет Победы, насмерть сбил пешехода. ДТП произошло накануне около 22:10. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.По предварительной информации, женщина 50-60 лет решила перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилист не успел оперативно среагировать и сбил ее.В результате происшествия от полученных травм пострадавшая умерла.- Сейчас по факту аварии проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Напомним, донских автомобилистов попросили быть осторожными на дорогах из-за снега и гололеда. В региональной госавтоинспекции посоветовали на время непогоды отказаться от дальних поездок. Пешеходов попросили держаться дальше от проезжей части и по возможности носить светоотражающие элементы на одежде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГололед и ветер: в Ростовской области объявили штормовое предупреждениеРассказываем, когда и где ждать непогоду (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!