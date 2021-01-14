Популярный блогер TikTok ростовчанин Геннадий Седов написал песню «Девять баллов», посвященную реконструкции моста на Малиновского.Закрытие путепровода для всех видов транспорта спровоцировало о многокилометровые пробки в разных районах донской столицы. Ролик с песней стремительно разлетелся по социальным сетям. Видео разместил в своем личном блоге даже cам мост на Малиновского, который накануне зарегистрировался Instagram. На необычного пользователя уже подписались более 1,5 тысячи человек.Слова песни понравились ростовчанам, ведь там перечисляются все улицы, где теперь ежедневно автомобилисты стоят в пробках. Жители донской столицы пообещали подкинуть блогеру новые темы для песен. Люди посоветовали Геннадию Седову создать клип о тяготах жизни в Суворовском и Платовском микрорайонах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.