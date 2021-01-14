Роковую ошибку совершила жительница Батайска, доверившись якобы представителю службы безопасности банка. Об инциденте сообщили в донском управлении МВД.По телефону некий мужчина сообщил, что с личным счетом дончанки пытаются провести финансовую махинацию. Остановить незаконную операцию возможно, утверждал аферист, но собственнице карты нужно назвать свои данные. Звонивший отметил, что это сделано в целях безопасности клиентки.После разглашения данных женщина в один миг лишилась накоплений. Батайчанка обратилась в полицию, когда со счета списались все деньги, а злоумышленники перестали выходить на связь.- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в полиции.Ущерб от действий мошенника составил 240 тысяч рублей, уточняет издание \\"Городской репортер\\".Напомним, похожая история произошла в Ростове-на-Дону. Горожанка поверила телефонным мошенникам и лишилась 80 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвонок на миллион: телефонный аферист обвел вокруг пальца зерновиковЗлоумышленника разыскивает полиция (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.