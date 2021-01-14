Жителям Ростова-на-Дону, которые часто совершают поездки в троллейбусе № 14 «Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки», придется подыскать себе альтернативные варианты для передвижения по городу в пятницу, 15 января.Как рассказали в пресс-службе мэрии, маршрут приостановят с 05:00 до 16:00.Решение о временном прекращении движения связано с профилактическими работами «Ростовэнерго» на электрооборудовании. Они необходимы для того, чтобы предотвратить поломки и аварийные ситуации.Ростовчанам стоит заранее продумать маршрут. Каждую пятницу в городе традиционно образуются пробки. После прекращения движения по мосту на Малиновского дорожных заторов в Ростове стало гораздо больше. Особенно сложно приходится жителям Западного жилого массива и Военведа, которые ранее напрямую связывал закрытый путепровод.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаВ январе в донской столице на время реконструкции полностью закроют единственный мост на улице Малиновского, который соединяет два крупных района - Западный и Военвед. Закрытие скажется на многих жителях (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.