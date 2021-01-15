Очаровательная блондинка, обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова постоянно радует поклонников красивыми снимками. Девушка зачастую выкладывает в сети свои фото в различных нарядах - то в с спортивном стильном костюме, то в ярком мини. Снимки в купальнике также зачастую мелькают в ее ленте. Оно и понятно – девушке есть, чем гордиться.15 января Татьяна опубликовала очередной пляжный снимок. На фото девушка нежится в мягком кресле под ярким солнцем. На переднем плане – ее стройные ноги, которые смело можно назвать идеальными.- Хороша , - емко и кратко оценили внешность модели фолловеры под постом.Сама же Котова сообщила, что пока за окном метель, она мечтает о ярком солнце.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова, как и многие представительницы прекрасного пола, не может обойтись без декоративной косметики.По словам девушки, она пользуется хайлайтером для блеска кожи, бальзамом для губ, тушью для ресниц. А также консилером, с помощью которого можно скрыть недостатки кожи, а еще – тональным кремом, румянами, подводкой для глаз, помадой и основой под макияж.- Короче, со всеми средствами - я, не умею выделять или довольствоваться малым. У меня всегда с собой вся косметичка, на всякий случай, - призналась красавица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мисс Россия» рассказала, какие подарки не любит получатьВ их числе шоколад и духи (подробнее).А В ЭТО ВРЕМЯ:«Мисс Россия» поделилась секретом, как не опьянеть в новогоднюю ночьТатьяна Котова также подробно рассказала, как избавиться от похмелья (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.