Тысячи жителей донского региона поучаствовали в обрядовых купаниях в Крещенскую ночь. Люди по традиции приходили на водоемы, чтобы окунуться в холодную воду.На территории Ростовской области, несмотря на ограничения, связанные с пандемией кронавируса, оборудовали 85 мест для купаний. Для удобства верующих выходы в воду оснастили ступеньками и перилами, неподалеку от воды разместили палатки для переодевания и обогрева, а также места для временной парковки автомобилей.В Крещение за безопасностью людей следили медики, сотрудники МЧС, спасатели и пожарные ДПЧС РО, полицейские и казаки.- В этом году спасатели вновь справились со своими задачами на отлично, говорит заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Благодаря слаженной работе всех служб экстренного реагирования уже более 15 лет обрядовые купания проходят без серьезных происшествий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Рискнуть во славу Божию»: Как правильно отметить КрещениеО празднике и традициях говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.