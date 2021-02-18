Контракт Александра Крата рассчитан до 1 марта 2021 года. Фото: РостГМУ

Отставка замминистра здравоохранения Ростовской области: Александру Крату не продлили контракт. В Ростове-на-Дону в четверг, 18 февраля, стало известно об отставке замминистра здравоохранения региона. Известно, что Александру Крату не стали продлевать контракт.

В пресс-службе министерства здравоохранения Дона «Комсомольской правде-Ростов» подтвердили эту информацию.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что сроки контракта с Александром Кратом истекают первого марта. Кто займет его места, пока не известно. Также официально не озвучивается и причина такого кадрового решения.

Известно, что Александр Крат родился в 1965 году в станице Егорлыкской Ростовской области. Окончил Ростовский медицинский институт. Десять лет работал в областной психиатрической больнице врачом-ординатором. Потом несколько лет возглавлял ее. Затем Александр Крат руководил районной ЦРБ, после трудился в Ростовской областной больнице, а затем перешел в министерство здравоохранения, где занял должность замминистра по лечебной части.

После того, как в донской столице началось расследование по делу о якобы массовой гибели пациентов в одном из ковидных госпиталей, Татьяна Быковская, на тот момент возглавлявшая минздрав, ушла на пенсию. Она руководила министерством 16 лет.

Исполняющим обязанности тогда стал Александр Крат. Это назначение, сказал он позже, было неожиданным для него.

Отметим, Татьяну Быковскую на посту главы донского минздрава сменил Юрий Кобзев. Он также учился в ростовской мединституте. До назначения на высокий пост руководил Таганрогской БСМП.

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