Экс-главреда батайской газеты «Вперед» Елену Пивоварову во время обыска увезла неотложка

Уволенная главред стала известной на всю страну после прямой линии Владимира Путина. ФОТО: личный архив Елены Пивоваровой

Бывшую главреда газеты «Вперед» госпитализировали во время обыска, который проводили у нее дома сотрудники МВД. Ей стало плохо, родственники вызвали скорую помощь. Елена Пивоварова стала известна на всю страну после прямой линии Владимира Путина, во время которой президенту задали вопрос об увольнении и прессинге в отношении Пивоваровой.

Во время обыска сегодня Елена Пивоварова потеряла сознание, ее увезли на скорой помощи в больницу, сообщает издание 1rnd со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Вчера из неофициальных источников стало известно, что против журналистки возбудили уголовное дело о растрате с использованием служебного положения. Следователи считают, что бывшая главред незаконно получала средства за счет манипуляций с тиражом издания.

Елена не отвечала звонки вчера и сегодня утром. Председатель ростовского отделения Союза журналистов России Вера Южанская рассказала «Комсомольской правде», что вчера Пивоварова пыталась выяснить, действительно ли стала фигурантом уголовного дела. Однако, по информации Южанской, журналистке не удалось добиться официального ответа от правоохранителей. В областном управлении МВД пока тоже не дают официальных комментариев.

Напомним, на прямой линии Владимира Путина в декабре прошлого года президенту РФ задали вопрос об увольнении и прессинге в отношении главреда газеты «Вперед». Главе государства в прямом эфире рассказали, что Пивоварору якобы сначала уволили без объяснения причин, а затем организовала настоящую травлю. Путин в прямом эфире поручил губернатору Василию Голубеву разобраться в ситуации. Губернатор в свою очередь сообщил, что уже беседовал с журналисткой и ожидает завершения следственных действий.

Сама Пивоварова ранее поясняла «Комсомольской правде – Ростов», что, по ее мнению, ее уволили после конфликта с мэрией Батайска. А после этого в редакции провели обыски.

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