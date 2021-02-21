В Ростовской области больше месяца ищут 38-летнего пропавшего из Семикаракорска

Андрей Попов пропал больше месяца назад. Фото: «ЛизаАлерт Юг»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт - Юг» ищут 38-летнего жителя Семикаракорска Андрея Николаевича Попова. Он бесследно исчез сразу после новогодних каникул - 13 января. После этого дня от мужчины нет никаких вестей.

- Пропавший высокого роста - около 182-185 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы короткие и темные с проседью, а глаза светло-карие, - рассказали волонтеры.

Близкие Андрея Попова сообщили, что в последний раз видели его в синей куртке, темно-синих спортивных штанах, черных ботинках и вязаной шапке.

Сейчас поиски пропавшего дончанина ведутся по территории всей Ростовской области. Мужчина может находиться в любом городе и поселке донского региона.

Еще один мужчина - Дмитрий Константинова пропал в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района.

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