Отключение воды в Ростове-на-Дону, 2 марта 2021: где и когда не будет водоснабжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение воды в Ростове-на-Дону, 2 марта 2021: коммунальщики займутся переврезкой водопроводной линии. Сотни жителей донской столицы на день останутся без водоснабжения.

- Отключения пройдут с 08:30 до 02:00 среды, 3 марта. Все это время воды не будет в домах, которые расположены от улицы Школьной до Рыльского, а также от улицы Кадровой до Рябышева. Водоснабжение также будет отключено в общежитии, расположенном на Буйнакской, 33, - рассказали в пресс-службе Ростовводоканала.

В компании пояснили, что все это время будут проводиться работы, связанные с переподключением от старого водопровода к новому. В течение дня они пройдут на участке по улице Горсоветская: от улиц Рябышева до Рыльского.

Коммунальщики принесли извинения жителям Ростова-на-Дону за временные неудобства.

Ранее стало известно об отключении света. Без электроснабжения в первый день весны остались тысячи ростовчан. Подача электричества в многоквартирные дома возобновится к вечеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 марта 2021: число зараженных дончан перевалило за 73 тысячи

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 1 марта 2021 (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.