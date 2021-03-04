На Дону медики не смогли спасти жизни еще 22 пациентов с COVID-19

Медицинская экспертиза доказала, что люди погибли из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области медики зафиксировали смерть уже 3 180 человек от коронавируса. За минувшие сутки не смогли выжить 22 человека. Об этом стало известно в четверг, 4 марта.

- Среди умерших женщин и мужчин поровну. Пациенты имели сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение. Все они были в возрасте от 52 до 95 лет, - рассказали в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

Согласно статистике, чаще всего после заражения коронавирусом погибают пенсионеры. Медики советуют им в обязательном порядке соблюдать носить маски и перчатки, что поможет не заразиться.

Сейчас в стационарах донского региона лечение получают более 1,5 тысячи человек. В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Власти отмечают, что в Ростовской области пандемия идет на спад. Принято решение о сокращении коек для больных коронавирусом.

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