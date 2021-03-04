В доме у дончанина нашли полтора килограмма конопли

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Архив КП
Крупную партию наркотиков изъяли у 57-летнего жителя поселка Персиановский. Оперативники нашли 1,5 килограмма подозрительной травы в доме дончанина.
- Лабораторная экспертиза доказала, что расфасованное по емкостям вещество является наркотиком растительного происхождения, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Во время допроса полицейских мужчина рассказал, что хранил "запрещенку" для личных нужд. Он не планировал ее передать или продавать.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков". Дончанин находится под подпиской о невыезде.
Похожий случай произошел в селе Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Во время осмотра нежилого помещения в залежах мусора полицейские нашли сухую траву с характерным запахом. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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