В доме у дончанина нашли полтора килограмма конопли

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Архив КП

Крупную партию наркотиков изъяли у 57-летнего жителя поселка Персиановский. Оперативники нашли 1,5 килограмма подозрительной травы в доме дончанина.

- Лабораторная экспертиза доказала, что расфасованное по емкостям вещество является наркотиком растительного происхождения, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Во время допроса полицейских мужчина рассказал, что хранил "запрещенку" для личных нужд. Он не планировал ее передать или продавать.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков". Дончанин находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай произошел в селе Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Во время осмотра нежилого помещения в залежах мусора полицейские нашли сухую траву с характерным запахом. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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