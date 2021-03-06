Несколько миллиардов рублей потратят на застройку старого аэропорта в Ростове

Виталий Мутко пообщался с донским главой по видеосвязи. Фото: правительство РО

Власти Ростовской области отчитались о том, как будут развивать огромную территорию старого аэропорта. Общая площадь "свободного" участка около 350 гектар. На этой земле, по заявлению генерального директора "ДОМ.РФ" Виталия Мутко, появятся наиболее значимые объекты социальной инфраструктуры.

На сайте регионального правительства привели слова, произнесенные во время подписания губернатором Василием Голубевым меморандума, о намерении использовать профильные облигации для развития внушительной территории. На эти цели планируется привлечь 8 миллиардов рублей. За счет этих средств инвесторы создадут инженерные, транспортные и общегородские объекты, без которых невозможна жизнь в современном мегаполисе.

- Ростовская область стала третьим регионом после Сахалина и Тулы, с которым мы реализуем такой пилотный проект, - отметил Мутко.

С ним согласился и донской глава Голубев. Он добавил, что на территории бывшего аэропорта появится новый общественный центр общей площадью более 3,5 млн квадратных метров. Стороны договорились разработать в ближайшее время «дорожную карту», где пропишут, как будут выполняться договоренности.

Напомним, в январе этого года Василий Голубев во время большой пресс-конференции сообщил о возможности переноса главного автовокзала Ростова. По его словам, территория на Шолохова, где ранее располагалась воздушная гавань, отлично подходит в качестве нового места.

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