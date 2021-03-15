Была вонючей, стала грязной: после запуска установки по очистке воды из кранов в квартиры ростовчан полилась темная жижа

Ростовчанам не понравилось "улучшенное" качество водопроводной воды. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" стоп-кадр видео

Жители Ростова-на-Дону с нетерпением ждали запуска установки, которая должна была улучшить качество питьевой воды в городе. Из кранов в квартиры сначала текла зеленая жижа с запахом рыбы, а теперь в некоторых домах вместо той жидкости льется грязь. Об этом люди сообщают в социальных сетях.

Так, например, один из горожан показал, какая вода в домах на проспекте Шолохова. На кадрах видно, что вода темного цвета.

Теперь некоторым горожанам приходится покупать в магазинах бутилированную воду, что выходит гораздо дороже, чем вода из крана.

В соцсетях под видео развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи посчитали, что явление временное и вскоре все будет по-прежнему, а другие высказали свое мнение о том, что ростовчане самими виноваты в своих бедах, ведь они выбрасывают в мусор в Дон. Этот фактор негативно отражается на качестве воды.

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