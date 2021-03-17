Главный санитарный врач Ростовской области призвал повременить со снижением коечного фонда для больных коронавирусом

В Ростовской области сокращается число коек для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области число новых заболевших коронавирусом снижается с каждым днем. Медики реже фиксируют пациентов с тяжелой формой заболевания, которые нуждаются в получении лечения в стационарах. Глава регионального управления Роспотребнадзора во время онлайн заседания оперативного штаба заявил, что сокращать койки для пациентов с COVID-19 ненужно.

- Безосновательно дальнейшее снижение коек в ковидных госпиталях. Удалось добиться равновесия в заболеваемости и наполняемости госпиталей, - сказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.

Руководитель считает, что поспешное решение о снижении мест для больных коронавирусом может негативно повлиять на эпидситуацию в Ростовской области. Кроме того, в случае резкого всплеска заболеваемости размещать больных людей будет некуда.

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