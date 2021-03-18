Власти Ростова объяснили, почему не могут отремонтировать знаменитый Дом с ангелами

Здание находится в Ростове на Московской, 72. Фото: wikipedia.org

Аварийное здание Дома с ангелами, более известного под названием дом Кисина, давно нуждается в ремонте. Власти ростовской горадминистрации планируют передать объект инвестору, чтобы привести объект в порядок. Но в ближайшее время провести работы нельзя. Об этом во время заседания сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Главная проблема заключается в том, что в этом здании несколько помещений являются жилыми. По закону такие объекты запрещено передавать инвесторам для ремонта.

Сейчас ростовские чиновники рассматривают возможность проведения работ по ремонту здания за счет бюджетных денег. Позже в помещениях планируют разместить городской музей. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Стоит отметить, что этот объект имеет историческую ценность. Дом с ангелами стал известен благодаря роману «Двенадцать стульев». Один из героев книги пришел в это здание, чтобы узнать адрес.

Напомним, в Ростове-на-Дону с молотка ушел доходный дом Емельянова.

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Для покупки есть два условия - это проведение ремонта и закрепление на доме памятной таблички (подробности).

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