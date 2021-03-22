В Ростове прикрыли работу двух подпольных казино

В казино незаконно играли в азартные игры Фото: Юрий СОКОЛОВ

Сотрудники правоохранительных органов донского региона задержали собственников незаконных игорных заведений. Азартные игры прекратили в двух заведениях Первомайского района Ростова. Об этом сообщают в региональном Следственном комитете России.

- В организации противозаконного бизнеса подозреваются мужчины 65, 61 и 35 лет, - отметили в ведомстве.

В помещениях оперативники обнаружили игровую технику, столы для покера, карты фишки и прочие атрибуты.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им удалось выяснить, что услугами казино регулярно пользовались ростовчане. Правоохранителям предстоит установить преступную схему.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Их подозревают в организации и проведение азартных игр по предварительному сговору с оборудованием за границей игровой зоны. Следователи решают вопрос о заключении предполагаемых владельцев казино под стражу.

Напомним, крупное официальное казино в Ростовской области закрыли три года назад. Причиной тому стало федеральное распоряжение правительства РФ, подписанное премьером Дмитрием Медведевым.

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